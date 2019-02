Znaleziono ciało 19-letniego Radka. Detektywi mają wątpliwości

Płetwonurkowie odnaleźli w piątek ciało Radosława Zalewskiego w stawie na olsztyńskich Jarotach. Dziewiętnastolatek był poszukiwany od kilku tygodni. Detektywi poszukujący go mają wątpliwości, czy chłopak sam dotarł na bagna.

Jak potwierdził Wirtualnej Polsce Bartosz Weeremczuk z biura detektywistycznego Weremczuk&Wspólnicy, rodzina Radka rozpoznała go.

Jak nieoficjalnie wiadomo, policja nie przypuszcza, aby osoby trzecie przyczyniły się do śmierci Radka. Wątpliwości ma Bartosz Weremczuk, który zajmował się poszukiwaniem chłopaka z polecenia rodziny. Jego zdaniem, bagna znajdują się w dużej odległości od ulicy, na której kamera po raz ostatni zarejestrowała Radka. - To odległy i dośc stromy teren i trudno uwierzyć, że tę odległość pokonał chłopak na piechotę. Trzeba zbadać, czy dotarł tam sam - powiedział Wirtualnej Polsce Bartosz Weremczuk.

Poszukiwany od tygodni

- Od dwóch tygodni badaliśmy pobliskie jezioro, kilka stawów, rozlewiska oraz rzekę Łynę aż do ulicy Radiowej w Olsztynie, która z uwagi na trudne koryto zajęła nam najwięcej czasu - powiedział portalowi gazetaolsztynska.pl Maciej Rokus, szef GSP RP. - Jednocześnie sprawdzaliśmy teren trudno dostępny i bagienny, na którym ujawniliśmy ciało młodego człowieka - dodał.

- W tej chwili nie wiadomo, jak znalazł się w tym miejscu. Z nagrań kamer monitoringu, po sposobie poruszania się, można wnioskować, że był on pod wpływem alkoholu. Ciało zostało zabezpieczone, niebawem przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która wyjaśni przyczynę i okoliczności śmierci mężczyzny - powiedział portalowi twojkurierolsztynski rzecznik KMP w Olsztynie, Rafał Prokopczyk.

19-letni Radosław Zalewski, mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej, pojechał na sylwestra do Olsztyna. Z relacji kolegów wynika, że wyszedł z imprezy ok. 21.20. Od tej pory jakby rozpłynął się we mgle.