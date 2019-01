Tajemnicze zaginięcie 19-letniego Radka Zalewskiego w Olsztynie

19-letni Radosław Zalewski, mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej, pojechał na sylwestra do Olsztyna. Z relacji kolegów wynika, że wyszedł z imprezy ok. 21.20. Od tej pory jakby rozpłynął się we mgle. Od siedmiu dni policja przeczesuje Olsztyn w poszukiwaniu śladu 19-latka. Detektywi złożą w środę zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Poszukiwany Radosław Zalewski z Olsztyna (Archiwum rodzinne)

Sprawę jako pierwszy opisał twojkurierolsztynski.pl. Radosław Zalewski przyjechał do Olsztyna z Ostrowi Mazowieckiej samochodem ze swoim dobrym kolegą Konradem. Ten ostatni wynajmuje w Olsztynie stancję na ul. Stawigudzkiej. Tam też odbyła się impreza, na której bawiło się kilkanaście osób. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Z relacji kolegów wynika, że Radek wyszedł z mieszkania ok. 21.20. O godz. 22.08 dzwonił do kolegi Damiana, że się zgubił i widzi sklep Żabka. Dwie minuty później zadzwonił do innego kolegi, Karola, ale nie wspominał o zgubieniu się. Do organizatora imprezy, Konrada, dzwonił aż 17 razy, a ostatni raz o 22.37. Konrad twierdzi, że nie odebrał, bo nie miał przy sobie telefonu. Ostatni kontakt z Radkiem miał mieć Damian o godz. 22.59. Ponownie rozmawiali o Żabce. Z relacji Damiana wynika, że kazał Radkowi czekać pod sklepem, a oni przyjdą po niego. 19-latek miał powiedzieć, że wróci sam - relacjonuje wydarzenia twojkurierolsztynski.pl. Rodzina twierdzi, że po raz ostatni Radek zalogował się na koncie na Facebooku o 23.06.

Około godz. 23.00 przypadkowy przechodzień znalazł portfel między ul. Szmaragdową a Rubinową, gdzie znajduje się sklep Żabka. Dokumenty należały do organizatora imprezy Konrada. Przechodzień oddal portfel policji. Rodzina o zaginęciu Radka dowiedziała się dopiero następnego dnia, około godz. 16.00.

Jak poinformował nas Bartosz Weremczuk, detektyw z grupy Weremczuk&Wspolnicy, w środę zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstwa przez dwóch uczestników sylwestrowej imprezy, którzy mieli nie udzielić pomocy Radosławowi Zalewskiemu, kiedy zgubił się i nie mógł odnaleźć drogi powrotnej do mieszkania.

"Nie wykluczamy innych wersji"

- Policjanci przejrzeli kilometry taśm monitoringu miejskiego. Ostatni raz kamery zarejestrowały Radosława Zalewskiego o godz. 20.00 przy ul. Złotej w Olsztynie - powiedział Wirtualnej Polsce aspirant Rafał Prokopczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. - Tylko tyle mogę państwu w tej chwili powiedzieć. Prowadzimy intensywne działania operacyjne - dodał.

Nie ma więc dowodów na to, że od 21.20 do 23.00 zagubiony 19-latek wędrował po ulicach Olsztyna.

Wszystko wskazuje na to, że to koniec tak intensywnych poszukiwań zaginionego 19-latka w terenie. We wtorek chłopaka szukała grupa ponad 50 policjantów z psami tropiącymi, strażacy, specjaliści ds. poszukiwań osób zaginionych z Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawdzono rejon ul. Stawigudzkiej, Bartąga i Rusi w kierunku drogi krajowej nr 51, a także rzekę Łynę oraz jej brzeg. Do przeczesania trudnego terenu wykorzystano łodzie, dron i quady.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, policja nie wyklucza, że na imprezie mogło dojść do awantury, która zakończyła się tragicznie. W najbliższych dniach pod tym kątem będą prowadzone działania kryminalnych.

Apel policji

- Spawdzamy wszystkie informacje, doniesienia mediów, a nawet komentarze zamieszczane na portalach pod artykułami o Radosławie Zalewskim - powiedział Wirtualnej Polsce Rafał Prokopczyk. - Apelujemy jednak o rozsądek i zgłaszanie na policję informacji, które mogą się przyczynić do odnalezienia 19-latka, a nie pisanie tego w komentarzach - dodał.

Chodzi o komentarze zamieszczone pod artykułami o zaginionym przez rzekomą koleżankę imprezowiczów z ul. Stawigudzkiej, która sugeruje, że na imprezie poza alkoholem, były też narkotyki i doszło tam do tragedii.

Policja prosi o jakiekolwiek informacje, mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego. W tej sprawie najlepiej jest się skontaktować z Komendą Miejską Policji w Olsztynie osobiście przy ul. Partyzantów 23 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. 89 522 34 24. Wiadomości dotyczące zaginionego 19-latka można również przekazywać osobie bezpośrednio nadzorującej akcję poszukiwawczą pod nr tel. 605 549 341.

