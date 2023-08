Znaleziono ciało 10-latki. Zrozpaczona matka zabrała głos

Jak podkreśliła kobieta, w trakcie małżeństwa dochodziło między nią a mężem do konfliktów w kwestii tego, w jakiej religii mają być wychowane dzieci. Pani Olga chciała, by poznały obie i same zdecydowały w tej kwestii. - Nie chciałam naciskać na dzieci. Powiedziałam im, że jeśli chcą być muzułmanami, mogą nimi zostać. Mogą też wybrać później. Zawsze dawałam im wybór - wyjaśniła.