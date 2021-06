Znalazłeś taki znak przed mieszkaniem? Możesz paść ofiarą kradzieży

Najczęściej udaje w tym celu hydraulika, pracownika spółdzielni czy listonosza. Wszystko po to, by bez problemu dostać się do lokalu i sprawdzić, jak wygląda rozkład okien, pomieszczeń a także upewnić się, czy nie trafi na monitoring. Przy okazji może dokonać także wstępnego szacunku wartościowych przedmiotów.