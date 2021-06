Kaczyński: Polska wsi i małych miast zmieni się ogromnie

- Mamy do dyspozycji 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej i mamy do tego własne środki. Razem to będzie dobrze przeszło bilion złotych na kolejne siedem lat, czyli tzw. perspektywę budżetową i jeśli dobrze to wykorzystamy, jeżeli będziemy korzystali ze wszystkich sił, jakie mamy, to można powiedzieć, że to są siły wystarczające do tego, żeby dokonać tego naprawdę dużego skoku, żeby gdzieś koło 2029, może 2030, ostatecznie 2031 roku Polska była już na tym poziomie, który uczyni nas w Unii Europejskiej płatnikiem, to znaczy tym, który więcej płaci, niż dostaje - przekonywał lider Prawa i Sprawiedliwości. Dodał przy tym, że "to zapewni nam nowy status, a przede wszystkim bardzo podniesie nam poziom życia i siłę naszego państwa".