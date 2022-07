Znajomi wspominają Jacka Jaworka. "Był wściekły i zazdrosny"

Dalej wspomina, jak zapamiętała Jacka Jaworka. - Kiedyś miał rodzinę, własne dzieci, ale na własne życzenie wszystko zniszczył. Gdy kolejna kochanica go wyrzuciła z domu, przyszedł do Justyny i Janusza. To było w styczniu 2021 r. Miał zamieszkać na chwilę, ale został dłużej. Zaczął się panoszyć i dokuczać im, nie płacił za czynsz, a wymagał. Był wściekły i zazdrosny o to, że Janusz miał fajną rodzinę, kochającą żonę i dzieci - mówi Chalecka.