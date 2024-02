Znajomi Beaty Szydło. Dzięki Radzie Nadzorczej "weszli" do klubu milionerów PiS

Od stycznia 2016 r. do listopada 2023 r. Bigos-Jaworowska zasiadała w radzie nadzorczej państwowej spółki PL.2012+, zarządzającej Stadionem Narodowym. W czerwcu 2017 r. została powołana także do rady nadzorczej Pekao. W tej ostatniej do końca 2022 r. zarobiła 996 tys. zł. Do tzw. Klubu Milionerów PiS zabrakło jej wówczas 4 tysiące złotych. Od 2023 r. "już w nim zasiada". Jej aktualny stan posiadania z Rady w Pekao to 1 mln 250 tys. zł.