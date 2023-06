Beata Szydło odcina się od milionerów "Dobrej Zmiany". Jej przyjaciele są na liście

"Redakcja Wirtualnej Polski próbuje rozliczać mnie z tego, kto ile zarabia w spółkach Skarbu Państwa. Przypominam, że nie jestem w rządzie od 2019 roku. Pytania o politykę kadrową proszę kierować gdzie indziej. Co do moich słów z 2015 roku, to nie zmieniłam i nigdy nie zmienię zdania, że praca, pokora i umiar są najważniejsze w zarządzaniu państwem. Warto, by pamiętał o tym każdy, kto pełni, lub chce pełnić, ważne stanowiska."