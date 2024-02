Wpłacał na PiS. Prezes Pekao z rekordowym wynagrodzeniem za 2023 rok

W porównaniu do poprzednich lat Leszek Skiba zanotował kolejny wzrost pensji. O ile w 2021 r. było to 1,23 mln zł, to w 2022 r. - 1,9 mln zł. Jego nazwisko widnieje na liście wpłat na Prawo i Sprawiedliwość. W 2022 r. wpłacił 40 tys. zł, rok później (16 października - dzień po wyborach parlamentarnych) 30 tys. zł.