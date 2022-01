"Zmuszają całą Europę". Niemieckie media krytykują rząd w Berlinie

Niemiecki dziennik "Die Welt" skrytykował rząd w Berlinie za to, że chce, aby państwa UE przechodziły z energii jądrowej na gaz. "To sprawiłoby, że cała Europa znalazłaby się w uzależnieniu od rosyjskich dostaw energii" - pisze gazeta. Według "Die Welt" Niemcy "zmuszają" całą Europę do zawarcia paktu z Rosją.