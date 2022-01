Niepokojące informacje Niemiec. Prognoza na 2022 rok

We Francji reakcja ta jest ważna nie tylko ze względu na bliskie partnerstwo z Niemcami, ale również dlatego, że wiosną br. odbędą się tam wybory prezydenckie. Najważniejszym tematem jest tu walka z niechcianą imigracją. Prezydent Francji Emmanuel Macron chce wykorzystać francuską prezydencję w UE w ciągu najbliższych sześciu miesięcy do zabezpieczenia zewnętrznych granic UE, co nie jest priorytetem dla koalicji w Berlinie. Akurat konserwatywny były komisarz UE Michel Barnier wezwał we francuskiej kampanii wyborczej do odzyskania "suwerenności we wszystkich kwestiach migracyjnych" i do tego, by "nie pozwalać już Trybunałowi Sprawiedliwości UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dyktować odpowiednich praw".