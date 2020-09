Żmija ukąsiła dziecko w Beskidach. Akcja ratowników

Do ukąszenia 12-latka doszło podczas górskiej wycieczki w ostatni weekend. Zdarzenie miało miejsce na szlaku pomiędzy Dębowcem, a Szyndzielnią w Bielsku-Białej. Potrzebna była pomoc ratowników - informuje na swoim profilu na Facebooku GOPR Beskidy.

Dziecko zostało przetransportowane przez goprowców w bezpieczne miejsce, z którego do szpitala zabrała go karetka pogotowia. Jak podkreślają ratownicy, było to jedno z najpoważniejszych zdarzeń w ostatnich dniach w Beskidach.