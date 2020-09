Tatry. Kochają chodzić po górach. Para wzięła ślub na Kasprowym Wierchu

Dwoje kochających góry i siebie ludzi postanowiło wziąć ślub na szczycie Kasprowego Wierchu. "Jeszcze siedzimy i staramy się ochłonąć" - przekonują Asia i Zbyszek, prowadzący na co dzień bloga podróżniczego.

Wyjątkową ceremonią ślubną para pochwaliła się w mediach społecznościowych. Do wypowiedzenia słynnego "Tak" doszło 1987 metrów n.p.m.

"Tak w dniu dzisiejszym o godzinie 11:00, 12 września 2020 roku na Kasprowym Wierchu - 1987 m n.p.m, w naszych wędrówkach pojawił się kolejny rozdział - ślub dwojga ludzi, którzy bardzo kochają góry i postanowili w nich i z nimi wejść w związek małżeński" - napisali nowożeńcy na swoim blogu "Wędrówki od A do Z" na Facebooku.

Jak tłumaczy młoda para, pomysł ślubu na Kasprowym Wierchu narodził się kilka miesięcy temu. "W kwietniu/maju jeden z naszych znajomych rzekł - 'ja to się nie zdziwię, jak wy górach ślub weźmiecie'. Dla Nas zabrzmiało to jak rzucenie wyzwania i zasiania ziarna do działania" - wyjaśniają Asia i Zbyszek.

Tatry. Wzięli ślub na Kasprowym Wierchu

Nowożeńcy prowadzą na co dzień wspólnie bloga podróżniczego, na którym dzielą się opowieściami ze swoich podróży po Polsce, a przede wszystkim po polskich górach. "Pomysł zrodzony z miłości do podróży, w tym gór. Jesteśmy parą, która w zgiełku pracy możliwie w każdy weekend gospodaruje czas na wyjazdy" - piszą podróżnicy.

Młoda para twierdzi, że wciąż nie może uwierzyć w to, co stało się kilka dni temu na Kasprowym Wierchu. "Jeszcze siedzimy i staramy się ochłonąć, ale to, co się dziś zadziało, podsumować może cytat zasłyszany od dobrego znajomego - 'Kto żyje bez szaleństwa, mniej jest rozsądny, niż mniema' - przekonują.

"Kto obcuje z górami, wie, że to piękne uczucie. Ślub z ukochaną osobą w takim plenerze to wrzucenie tego uczucia do potęgi 'n-tej' - piszą nowożeńcy na Facebooku.

