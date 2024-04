Zmienią się przepisy dotyczące pozwolenia na broń. Będzie łatwiej

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowało we wtorek do konsultacji projekt zmiany załączników do rozporządzenia - podaje PAP. Chodzi projekt zmienionego rozporządzenia, które reguluje kwestie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń, zgłaszających broń pneumatyczną do rejestru, a także osób, które już posiadają pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.