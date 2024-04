Dramat podczas poszukiwań awionetki. Koń wpadł pod samochód, 22-latka ranna

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadziła intensywne poszukiwania awionetki, która rzekomo miała spaść między Czyżowicami a Rogowem. Śmigłowiec PAŻP krążył nad regionem przez ponad dwie godziny. Był to fałszywy alarm, jednak podczas akcji doszło do dramatu. Młoda kobieta trafiła do szpitala.