Zmieni Senat na Sejm? "Nie chcę, ale może będzie potrzeba"

Na jakim etapie jest pakt senacki? O to w programie "Tłit" Michał Wróblewski pytał senatora KO Bogdana Zdrojewskiego. Czy to prawda, że zmieni Senat na Sejm? - Nie chcę wrócić do Sejmu, ale być może będzie musiało się tak stać. Traktuję to, co dostaję od wyborców, w sposób poważny. Z tego powodu ponad 10 lat byłem prezydentem Wrocławia, prawie 8 lat ministrem kultury, długo byłem w Sejmie. Nie lubię szarpnięć i zmian, ale być może będzie taka potrzeba. Zgłosiłem gotowość startu zarówno do Sejmu jak i do Senatu - powiedział Bogdan Zdrojewski. - Dziś będziemy rozmawiać o innych kandydaturach do Sejmu. Mamy obowiązek uzupełnić listy do liczby dwukrotnie wyższej niż liczba mandatów w okręgu. W niektórych wypadkach mamy nadwyżki osób reprezentujących określone zawody. W Senacie mamy grupę lekarzy, a finansistów mamy zaledwie kilku. Proporcje są niezwykle ważne. Roman Giertych jest gotowy. Jadwiga Rotnicka należy do niezwykle zasłużonych samorządowców, jest świetnym senatorem. Zgłosiła chęć startu do Senatu kilka miesięcy temu i zostało to przyjęte przez władze krajowe sympatycznie - dodał.