Zmiany w TVP. Jacek Kurski może stracić część władzy

Rada Mediów Narodowych ma w czwartek wybrać nowego członka zarządu TVP. Oznaczałoby to utratę części władzy przez prezesa Telewizji, Jacka Kurskiego.

Sprawy kadrowe w TVP to jeden z punktów, który ma być omawiany na najbliższym posiedzeniu Rady Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański poprosił członków rady o przesyłanie CV kandydatów do zarządu TVP - donosi serwis rp.pl.

To może oznaczać osłabienie pozycji prezesa Telewizji. Podobnie interpretowano zmiany w zarządzie, do których doszło w połowie marca. Wtedy Rada Mediów Narodowych, której większość składu stanowią posłowie PiS, odwołała członka zarządu TVP Macieja Staneckiego. W jego miejsce powołano Marzenę Paczuską i Piotra Pałkę.

Matyszkowicz za Pałkę?

Te zmiany sprawiły, że Kurski mógł zostać przegłosowany, co wcześniej nie było możliwe (zarząd był dwuosobowy, a prezes miał głos decydujący). Sytuacja wróciła do normy po kilku dniach - rada nadzorcza TVP zawiesiła Pałkę, a ten zrezygnował z funkcji członka zarządu.

Rp.pl sugeruje, że może go zastąpić Mateusz Matyszkowicz, były dyrektor TVP Kultura (2016-2017) oraz TVP 1 (2017-2018), a obecnie wicedyrektor biura programowego TVP. Już pod koniec marca miał on zająć miejsce Pałki, ale na przeszkodzie stanęły formalności. - Mateusz Matyszkowicz mocno walczył o wejście do zarządu i wydaje się, że ma mocne poparcie - mówią informatorzy z TVP.