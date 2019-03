Walka o wpływy na szczytach TVP. Kurski chce pozbyć się oponentów

Jak podaje gazeta.pl, prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski dąży do wzmocnienia swojej pozycji. Na drodze do tego celu mają stać Piotr Pałka i Marzena Paczuska, którzy niedawno dołączyli do zarządu stacji. Według portalu, Kurski lobbuje, aby Pałka został zawieszony przez radę nadzorczą TVP.

Zawieszenie nowego członka zarządu, który zresztą kilka miesięcy temu wytoczył TVP proces, umożliwiłoby Kurskiemu de facto samodzielne zarządzanie stacją. - Jest pytanie, czy członek zarządu TVP, który procesuje się z tą stacją, nie jest w konflikcie interesów - podkreśla jeden z rozmówców gazety.pl. Dwaj inni przekonują, że scenariusz z zawieszeniem Pałki może być rychło sfinalizowany rękami członków rady nadzorczej TVP.

Pałka trafił do TVP jako osoba kojarzona z Kukiz'15. Co ciekawe, zyskał również poparcie Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego. Paczuska znalazła się w Telewizji Polskiej z polecenia prezydenta Dudy. Jak pisze gazeta.pl, jest znana z bezkompromisowości i konfrontacyjnego usposobienia. W połączeniu z nieustępliwością Kurskiego, ma to stanowić mieszankę wybuchową.

Otwarty konflikt

Jak podaje gazeta.pl, na spotkaniach zarządu TVP zdążyło już kilkakrotnie zaiskrzyć. - W jakiejś błahej sprawie nowi członkowie zarządu zagłosowali przeciwko Kurskiemu i to go zdenerwowało. Wkurzył się, bo pierwszy raz w trakcie swojej prezesury przegrał jakieś głosowanie. Nikt już nie pamięta, jakie to było głosowanie, ale je przegrał. Powiedział, że zarządza przerwę i wyjechał z firmy - mówi informator portalu. - Kurski chce ich przeczołgać. Demonstruje wobec nich swoją siłę - dodaje.

Troje członków zarządu nie może się ponoć dogadać również w sprawie podziału kompetencji. Do porozumienia wciąż jest bardzo daleko, a Kurski, Paczuska i Pałka mają spierać się nawet o to, czy... poszczególne posiedzenia zarządu były legalne i zgodne z regulaminem. Jak donosi gazeta.pl, szczególnie ostro jest między Kurskim a Paczuską. - Jacek Kurski trafił na samicę alfa. Ale muszą się porozumieć, bo inaczej wojna w zarządzie TVP może zmieść, ale też samego Kurskiego - twierdzi rozmówca portalu.

Według plotek, Marzena Paczuska została "ulokowana" przez Dudę, aby zdetronizować Kurskiego i przejąć funkcję prezesa TVP. Ma również "bardziej dbać" o interesy prezydenta przed zbliżającymi się wyborami.

