Prezes TVP pozywa Skibę za słowa po śmierci Adamowicza. Jest akt oskarżenia

"Oto dowód, że w wolnej Polsce można być oskarżonym, gdy powie się coś, co nie pasuje obecnej władzy" - napisał na Facebooku Krzysztof Skiba, publikując prywatny akt oskarżenia. To dowód na to, że prezes TVP pozywa muzyka.

W poniedziałek Krzysztof Skiba otrzymał prywatny akt oskarżenia od TVP i Jacka Kurskiego. Chodzi o słowa muzyka na antenie Polsat News po śmierci prezydenta Gdańska: "telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza i oto mamy efekty".

Skiba opublikował sądowe pismo na Facebooku. "Oto dowód, że w wolnej Polsce można być oskarżonym, gdy powie się coś, co nie pasuje obecnej władzy" - napisał w sieci.

"TVP i jej Prezes Jacek Kurski oskarżają mnie o zniesławienie, gdyż po zamordowaniu Pawła Adamowicza, wygłosiłem na antenie Polsat News opinię, iż media publiczne szczuły na prezydenta Gdańska i oto mamy tego efekty" - dodał Skiba.

– Mam nadzieję, że sądy są nadal wolne i sędziowie w sprawiedliwy sposób ocenią to, czy rzeczywiście Telewizja Publiczna i Jacek Kurski, jako osoba za to odpowiedzialna, w rzetelny sposób przygotowywali materiały o Pawle Adamowiczu – powiedział Krzysztof Skiba cytowany przez portal wyborcza.pl.

Warto przypomnieć, że telewizja publiczna pozwała ostatnio Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. To reakcja TVP na wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z rolą TVP w zainspirowaniu Stefana W., zabójcy prezydenta Gdańska.

Przypomnijmy: w programie Onetu Bodnar zasugerował, że należy wyjaśnić, czy przekaz publicznego nadawcy miał wpływ na postawę Stefana W. wobec Pawła Adamowicza. Rzecznik nie wykluczył, że mógł zaistnieć związek między materiałami TVP, a czynem, którego dopuścił się morderca.

Początkowo Telewizja Polska zażądała przeprosin oraz wpłaty 25 tysięcy złotych na WOŚP. Jednak w końcu zdecydowano się na pozew. Głos w tej sprawie zabrała Naczelna Rada Adwokacka, która uważa, że to "niezgodna ze standardami międzynarodowymi próba nacisku na niezależny i niezawisły organ".

