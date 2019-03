TVP pozywa Bodnara. Jest reakcja NRA

"Niezgodna ze standardami międzynarodowymi próba nacisku na niezależny i niezawisły organ" - tak Naczelna Rada Adwokacka ocenia pozew TVP. Telewizja publiczna pozywa Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.



- Musimy zwrócić uwagę, (...) do jakich mediów potencjalnie mógł mieć dostęp pan Stefan. Jeżeli on był zamknięty, to on (...) korzystał tylko i wyłącznie z mediów, które są tzw. telewizją naziemną - powiedział wówczas Bodnar. Dodał też, że "kanał, który jest nadawany całą dobę, to jest TVP Info".