Zmiany w TVP. Bielan wymienia "talenty Kurskiego"

W poniedziałek Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wróblewski pytał Adam Bielana z Partii Republikańskiej o powody takiej decyzji. Gość WP przypomniał, że w przeszłości Kurski współtworzył zakończone sukcesami kampanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał, że kolejne wybory odbędą się już w przyszłym roku. - To będzie mecz o wszystko, to będą wybory w których w Zjednoczonej Prawicy powinna obowiązywać zasada "wszystkie ręce na pokład" (…). Wszyscy, którzy mają jakieś umiejętności, talenty polityczne, medialne, powinni być włączeni w tę kampanię. Jestem przekonany że talenty Jacka Kurskiego również zostaną wykorzystane - powiedział Bielan. Dopytywany, o jakie "talenty" chodzi, polityk mówił, że Kurski "bardzo dobrze zna i czuje media". - Jeżeli uznajemy, że te wybory będą szalenie ważne, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tracić osoby, które są tak utalentowane, jak Jacek - oświadczył. Michał Wróblewski pytał też o często pojawiający się zarzut wobec Jacka Kurskiego, według którego nie był on bezstronnym prezesem TVP. - Jacek Kurski nie był apolityczny, ale też nie był bardziej polityczny niż jego poprzednicy - odparł Bielan. Wymienił Juliusza Brauna, Jana Dworaka oraz Roberta Kwiatkowskiego.

Rozwiń