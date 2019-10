Zmiany w sondażu. Polacy ocenili pracę rządu

Z najnowszego badania wynika, że 54 proc. Polaków dobrze ocenia pracę rządu Mateusza Morawieckiego (PiS). Oznacza to niewielki (1 pkt. proc.) wzrost w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca.

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy uważają się za zwolenników rządu. 41 proc. Polaków odpowiedziało "tak", ale oznacza to spadek o 3 pkt. proc. w stosunku do badania z września.