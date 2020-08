Zmiany w Senacie. Tomasz Grodzki o rezygnacji szefa kancelarii

- Stanowisko większości jest w tej materii jednoznaczna, te pieniądze zostały wydatkowane niezgodnie z prawem - oświadczył Tomasz Grodzki. - To jest sprawa dla innych służb, nie dla Senatu - podkreślił.

Marszałek Grodzki potwierdził również informację, że szef Kancelarii Senatu Piotr Świątecki złożył rezygnację. Nie podał powodów tej decyzji, tłumacząc, że jest to prywatna sprawa. - Prezydium Senatu przyjęło kandydaturę Adama Niemczewskiego - poinformował Grodzki.

Tomasz Grodzki był również pytany o komentarz ws. organizacji obchodów na Westerplatte. Teraz ma za to odpowiadać Wojsko Polskie. Polityk stwierdził, że "przykre jest to, że to miejsce staje się przedmiotem targów politycznych".