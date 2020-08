Senat przesuwa posiedzenie izby. Senator PSL zakażony koronawirusem

- Po powrocie do domu poczułem początki przeziębienia. Pomyślałem, że to przez klimatyzację. Pojawiła się jednak gorączka, której nie były w stanie zbić leki. Skojarzyłem, że to jeden z objawów koronawirusa i w o 10:00 pojechałem do szpitala jednoimiennego w Poznaniu - mówił Wirtualnej Polsce Jan Filip Libicki, senator PSL. Kilka godzin wynik okazał się dodatni, a polityk został przyjęty na oddział.