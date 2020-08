Koronawirus w Polsce. Senator Jan Filip Libicki zakażony SARS-CoV-2

"Ważna wiadomość! Mam koronawirusa. Oczywiście podam tych których spotkałem w zeszłym tygodniu do Sanepidu. Gdybym o kimś zapomniał proszę, by sam zrobił test" - dodał na Twitterze senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki. Jak sam zaznaczył w komentarzach chorobę wykryto po typowych objawach - gorączce i kaszlu.

- Nie mam najmniejszego pojęcia jak doszło do zakażenia - przyznał Jan Filip Libicki w rozmowie z TVN24. Polityk przyznał, że na początku podejrzewał zakażenie wirusem grypy. - Pojechałem w poniedziałek do Senatu i jak w czwartek wracałem do domu, to było bardzo gorąco. Przez całą drogę z Warszawy do Poznania włączyliśmy klimatyzację maksymalną. Po przyjeździe czułem się przeziębiony. Brałem różne leki, a temperatura nie chciała spać. Wtedy stwierdziłem, że może warto się zbadać. I w sobotę o 10 pobrano mi próbki..O 17 zadzwonił do mnie doktor ze szpitala i zaprosił mnie na 14 dni - relacjonował Libicki.