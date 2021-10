Zmiany w rządzie. Wiceminister zdradza szczegóły: "Nie chodzi o zaszczyty"

Według zapewnień Jarosława Kaczyńskiego nowym ministrem sportu zostanie poseł Republikanów Kamil Bortniczuk. Wiceministrem tego resortu będzie natomiast Łukasz Mejza. O rekonstrukcję rządu zapytaliśmy wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. - Myślę, że kilka zmian w rządzie będzie. (…) Pewne informacje krążą, natomiast dopóki decyzje nie zapadną, wiele spraw może ulec zmianie - powiedział w programie "Newsroom" WP. Pytany o to, czy do zatwierdzenia zmian w rządzie dojdzie jeszcze w tym tygodniu, odparł, że "raczej ten pomysł będzie zamykany". - Nie chodzi o zaszczyty, a o konkretne sprawy (…) Najważniejsze dla nas w Solidarnej Polsce jest to, żeby podejmować dobre, przyszłościowe decyzje dla naszego kraju - podkreślił polityk.