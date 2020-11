Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Przywrócenie połączeń

Od 8 listopada pociągi PKP Intercity z i do Zgorzelca (skład IC Nałkowska) ponownie będzie kursować w pełnej relacji. Obecnie jeździ on w skróconej relacji Białystok - Węgliniec - Białystok.

Na trasie do Zakopanego nadal kontynuowana będzie komunikacja zastępcza na odc. Kraków - Zakopane. Za pociągi TLK Karpaty, TLK Małopolska, IC Witkacy (relacja Gdynia Gł. - Zakopane - Gdynia Gł.).

Zmiany u przewoźników

Polregio, czyli dawne Przewozy Regionalne również zmieni rozkład jazdy. Przewoźnik skrócił do polskiej granicy lub całkiem zawiesił większość połączeń do Czech i Niemiec. Ma to związek z "pandemicznymi" decyzjami władz tych państw dotyczącymi wjazdu na ich terytorium.