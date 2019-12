Zmiany w Regulaminie Sejmu. "Państwo ten Kodeks Wyborczy uchwalili, państwo tę żabę będziecie jedli"

Posłowie na rozpoczętym w czwartek drugim posiedzeniu Sejmu zajęli się nowelizacją regulaminu niższej izby parlamentu. Dotyczy ona powoływania przez Sejm siedmiu z dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zmiany zostały w błyskawicznym tempie uchwalone głosami posłów PiS. Za zmianami opowiedziało się 232 posłów, przeciw - 180. 23 posłów wstrzymało się od głosu.

Zmiana zakłada również możliwość zwrócenia się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie członka PKW wskazanego przez Sejm. Wniosek o odwołanie członka PKW wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać albo Prezydium Sejmu, albo grupa co najmniej 35 posłów.

To właśnie punkt dotyczący możliwości odwołania członka PKW wzbudził najwięcej emocji podczas pierwszego czytania projektu zmian. Zdaniem Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej wszystkie zmiany w regulaminie są pokłosiem nowelizacji Kodeksu wyborczego i "uderzają w podstawy demokracji i państwa prawnego". Złożył też w imieniu klubu trzy poprawki do projektu regulaminu. Precyzowały one, kto ma prawo złożyć wniosek o odwołanie członka PKW oraz zawierały założenie, że podstawą do odwołania członka Komisji jest tylko przestępstwo przeciwko wyborom.

Katarzyna Kotula z Lewicy oceniła, że brak sprecyzowanych przesłanek do odwołania członków PKW otwiera furtkę do nadużyć. Złożyła też wniosek o odrzucenie uchwały.

Także Jolanta Fedak (PSL-Kukiz'15) wyraziła zaniepokojenie brakiem katalogu przesłanek do odwołania członków PKW przez Sejm. - To pogłębia jeszcze większą nieufność do funkcjonowania Sejmu - oceniła. - My nie przyłożymy do tego ręki. Jako klub wstrzymamy się od głosu, uznając, że państwo żeście ten Kodeks zmienili, państwo tę żabę będziecie jedli - zapowiedziała.