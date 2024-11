Zmiany w przepisach dla myśliwych. W Sejmie projekt ustawy

Polska 2050-TD złożyła w Sejmie projekt ustawy wprowadzający obowiązkowe, okresowe badania lekarskie dla wszystkich posiadaczy broni palnej, w tym myśliwych. Zgodnie z propozycją, myśliwi do 70. roku życia byliby zobowiązani do przeprowadzenia badań co pięć lat, natomiast po przekroczeniu tego wieku – co dwa lata.