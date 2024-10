Marcin Możdzonek: Nie można pomylić człowieka z dzikiem. To tylko linia obrony

A co do szkód. Tu grają grupy interesów, które chcą zarabiać. Szacowanie szkód łowieckich na polach uprawnych kosztowałoby ok. 1,3-1,5 mld zł, a my tę pracę wykonujemy społecznie. Skąd wiem o takiej kwocie? Bo szacowanie szkód planowano zrzucić na samorządy, ale okazało się, że trzeba powołać i wyszkolić armię urzędników, dać sprzęt i pensje. To by tyle kosztowało, a my robimy to nieodpłatnie w ramach działalności PZŁ.