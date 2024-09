"To chore". Komorowski oburzony pomysłem ws. myśliwych

Wiceminister w rozmowie z TVP Info zaznaczył, że część takich zdarzeń spowodowana jest przez myśliwych w podeszłym wieku. Wrócił w związku z tym do podnoszonej już wcześniej przez polityków, a nawet wprowadzonej czasowo do przepisów, kwestii poddawania myśliwych obowiązkowym badaniom okresowym co 4-5 lat.