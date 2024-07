Szykowali się na polowanie. Padł strzał. 29-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21.30. Jak przekazał we wtorek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włoszoczowie aspirant Monika Jałocha strzał padł z broni należącej do 60-letniego myśliwego, który wraz z 29-latkiem przygotowywał się do polowania.