Tragedia na polowaniu. Nie żyje myśliwy. Śledczy ze Szczecina wyjaśniają sprawę

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód już postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyźnie, który pierwszy natknął się na ciało i wezwał karetkę. Przyznał się on do tego, że to on oddał strzał. Dojść do tego miało podczas polowania, na jakie do lasu w okolicach Przęsocina pod Szczecinem myśliwy wybrał się sam.