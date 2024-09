4-latek sam w tramwaju. Zareagowała motornicza

Poszukiwania opiekuna

Funkcjonariusze zaopiekowali się czterolatkiem i rozpoczęli czynności, by dotrzeć do jego opiekuna. Na podstawie otrzymanych informacji od motorniczej pojechali w okolice przystanku, z którego chłopiec wsiadał do tramwaju. Tam odnaleźli ojca czterolatka, który wraz ze znajomymi i sąsiadami szukał swojego syna.