Wyje nocą we Wrocławiu. Mieszkańcy mają dość

Od kilku dni w okolicach ulicy Bezpiecznej na Różance we Wrocławiu w nocy wyje alarm. Okazuje się, że dźwięki pochodzą z kompleksu wojskowego przy ul. Obornickiej. Wojsko twierdzi, że to jednorazowa usterka alarmu, lecz innego zdania są mieszkańcy. Mówią, że do podobnych sytuacji dochodzi co jakiś czas już od kilku lat.