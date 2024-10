Zmiany w PiS. Kaczyński "eliminuje zagrożenia"

- Zmniejszy jednak prawdopodobieństwo, że to poparcie spadnie. Jest to element rozgrywki z Konfederacją. W zeszłym roku PiS miał pięć razy większe poparcie, teraz ma tylko 2-3 razy większe od Konfederacji. To eliminacja zagrożeń, upewnienie się, że Suwerenna Polska jest cały czas w obozie PiS. Konfederacja może się podzielić, a PiS zmniejszył szansę, żeby politycy Suwerennej Polski w ramach przetasowań przeszli do tej partii - twierdzi socjolog.