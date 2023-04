Zmiany w KOWR. Tak PiS próbuje uspokoić rolników przed wyborami

Z kierownictwem KOWR pożegnał się właśnie Jacek Malicki, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora generalnego. Jego zdjęcie zniknęło ze strony internetowej w środę przed południem. Na nowego wiceszefa ośrodka wskazany został Jan Białkowski, ale zmiana - w chwili pisania tekstu - nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Według naszych źródeł zmiany to dowód na to, że PiS przed wyborami próbuje wygaszać kolejne konflikty z rolnikami, by odzyskać poparcie na wsi.