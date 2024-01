Zmiany w Konstytucji? Donald Tusk odpowiada

Ocenił, że nominaci Prawa i Sprawiedliwości osadzeni w wymiarze sprawiedliwości są tam z powodów politycznych. - Nie ma próby ukrywania motywacji politycznych. Oni naprawdę tam są po to, żeby robić to, co robili przez 8 lat, to znaczy używać władzy, jaką jeszcze mają w walce politycznej ze swoimi oponentami - stwierdził Donald Tusk.