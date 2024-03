Zmiany w dyplomacji. Prezydent: Żadnej pochopnej decyzji nie podejmę

- Przede wszystkim żaden wniosek formalny do mnie, jako do prezydenta RP, nie wpłynął. Polska Konstytucja zawiera jasne rozwiązanie, nawiązujące do Konwencji Wiedeńskiej, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent RP czyniąc to w konsultacji z prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych, ale nominację podpisuje prezydent RP. Żaden wniosek o odwołanie większej liczby ambasadorów do mnie nie wpłynął - stwierdził Andrzej Duda.