Zmiany Przemysława Czarnka w szkolnictwe. Posłanka Lewicy wskazała problem

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk została zapytana o to, czy podobają się jej zmiany, jakie wprowadza minister Przemysław Czarnek w polskim szkolnictwie. Posłanka przekazała na początku, że cieszy się z tego, że dzieci wróciły do edukacji stacjonarnej. Polityk podkreśliła, że zdaje sobie sprawę z tego, że wiele miesięcy edukacji zdalnej wiąże się m.in. z kosztami psychologicznymi. - Jednak początek roku szkolnego to szereg wyzwań i problemów - wskazała w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Dziemianowicz-Bąk i wymieniła brak nauczycieli. - W wyniku polityki oświatowej Przemysława Czarnka masowo odchodzą z zawodu nauczyciele - stwierdziła posłanka. - Dyrektorzy nie mają kim łatać etatów. W związku z tym polskie dzieci będą miały coraz gorszej jakości edukacje - dodała rozmówczyni Mateusza Ratajczaka. - Jak nie będzie dobrych nauczycieli, to nie będzie szkół - wskazała posłanka.