Zmiany na Wschodzie. "Ofensywa powstrzymana"

W Czechach i innych krajach wschodnioeuropejskich obywatele walczą o praworządność i protestują przeciwko własnym rządom. Ofensywa sił autorytarnych utknęła w miejscu. Dużo groźniejsi są populiści w Europie Zachodniej.

Mogłoby się wydawać, że przemawia "fizycznie szczuplejsza, lecz nie mniej grzmiąca” wersja Viktora Orbana – zauważa Zick. Jak dodaje, w przemówieniu nie mogło zabraknąć odniesień do amerykańskiego miliardera węgierskiego pochodzenia George'a Sorosa, który jest kozłem ofiarnym propagandy prawicowo-populistycznej międzynarodówki. Odniesienia do Sorosa świadczą zdaniem komentatora o dużej nerwowości w szeregach czeskiej władzy. "Kto ucieka się do teorii spiskowych, ten najwidoczniej dostrzegł, że ma swoim wyborcom niewiele do zaoferowania” – pisze Zick.