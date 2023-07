Zmiany dot. konkordatu? Biedroń podaje warunek

O. Tadeusz Rydzyk mówił na Jasnej Górze o niemieckiej Unii Europejskiej oraz straszył przed wprowadzeniem euro porównując je do karabinów i obozów koncentracyjnych. - Największym załatwiaczem euro jest o. Rydzyk. To on czerpie garściami z obecności w Unii Europejskiej. To Kościół katolicki jest drugim po instytucjach państwowych beneficjentem pieniędzy z Unii Europejskiej. To hipokryzja, dwulicowość i zakłamanie. Nie dziwię się, że ludzie odchodzą od Kościoła - mówił w programie "Tłit" Robert Biedroń. O. Rydzyk krytykował też umieszczanie katechezy na początku lub końcu planów lekcji. - Jako Lewica mamy jasne zdanie. Zawsze uważaliśmy, że 3 mld zł, a tyle kosztują lekcje religii, można wydać inaczej. Zamiast armii katechetów, można opłacić armię psychologów. Utrzymujemy bogaty Kościół katolicki. Uważam, że w dzisiejszej rzeczywistości konkordat powinien zostać renegocjowany. Powinniśmy postawić Kościół przed oczekiwaniami społeczeństwa XXI wieku. Powinniśmy doprowadzić do tego, że Kościół sam się będzie utrzymywał. Jeżeli Kościół nie będzie chciał rozmawiać z państwem, należy konkordat zerwać - stwierdził europoseł.