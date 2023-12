Zmiana władzy w Polsce. To najbardziej "przeraża" ziobrystę

- To smutny dzień dla Polski, gdy ludzie pokroju Sikorskiego i Tusk wracają do władzy - stwierdził w programie "Tłit" Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski, nawiązując do zmiany u steru rządów w Polsce. Skomentował również Bogdana Klicha, w którym ten napisał, że w poniedziałek "Polska wraca w ręce Polaków i Polek". - Tak... Uśmiechniętych lobbystów, którzy przechodząc obok Sejmu cieszą się, że jest eldorado dla krętaczy i pani Hennig-Kloska nie zna projektów - podsumował ziobrysta.

