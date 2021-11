Zmiana w pogodzie. Zima nadchodzi wcześniej? Nowa prognoza IMGW

Pogoda w najbliższych dniach będzie przypominać nam, że nadchodzi zima. Jak poinformował w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek w części regionów możemy nadal liczyć na chwile ze słońcem, ale nigdzie temperatura nie przekroczy 6 st. C. - W następnych dniach aura będzie bardziej zimowa - powiedział rzecznik IMGW. Wyjaśnił, że w piątek na południu kraju padać będzie już nie tylko śnieg z deszczem, ale również sam śnieg. - Na południu Opolszczyzny i Małopolski może spaść miejscami 5-10 cm śniegu, oczywiście najwięcej na terenach podgórskich - mówił Walijewski. Dodał, że w weekend czeka nas dalsze ochłodzenie i silniejsze opady śniegu - także w centralnej i wschodniej Polsce. - To ostatni moment, żeby przygotować auto do zimy - ostrzegał Walijewski. Szczegóły prognozy w naszym materiale wideo.