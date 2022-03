Zmiana w negocjacjach o 180 stopni? "Jeśli Rosjanie się zgodzą, to naprawdę ponoszą znaczącą porażkę"

- Ukraińcy widzieliby gremium państw, które gwarantowałyby im bezpieczeństwo. Jednym z tych krajów miałaby być Polska. Z tego, co rozumiem, to strona ukraińska wyobraża sobie, że byłby to taki swoisty artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. W przypadku zagrożenia w Ukrainie, państwa tego gremium byłyby zobowiązane do udzielenia pomocy, także wojskowej - dodaje ekspert.