Zmiana polityki klimatycznej, to próba wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej

- Cele klimatyczne są znane od lat. W 1992 roku Polska podpisała konwencję ONZ w sprawie ograniczenia zmian klimatu. W 2015 roku już za tego rządu przystąpiła do Porozumienia Paryskiego (zakładającego ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych i utrzymanie wzrostu globalnej temperatury na poziomie nie wyższym niż 1,5 2 st. w stosunku do ery przedprzemysłowej). Ratyfikowała to porozumienie i zaakceptowała podniesienie celów redukcji emisji Unii Europejskiej do 55% w 2030 roku. Mówienie teraz, że działania te są niezgodne z celami Polski, jest nie na miejscu. Chciałbym zauważyć w ciągu ostatnich 6 lat polski, rząd nie zrobił nic, by zabezpieczyć nas przed wzrostem cen energii. A mógł to robić, inwestując np. w rozwój odnawialnych źródeł energii czy poprzez radykalne poprawienie efektywności energetycznej. Miliardy złotych pozyskane z handlu zezwoleniami na emisję dwutlenku węgla, które uzyskał budżet państwa, przeznaczano na bzdurne pomysły m.in. budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce. Której w efekcie nie wybudowano i dziś trzeba będzie wydać kolejne miliony na jej rozebranie.