Morawiecki w Brukseli. "Nasze ministerstwo przygotowało specjalny dokument"

- Niezwykle ważnym elementem całego pakietu dyskusji są kwestie związane z polityką klimatyczną. Na polityce klimatycznej ciąży cień związany z cenami do uprawnień do emisji CO2. Jest to podatek europejski na energię - mówił Morawiecki. Według niego, "podatek" ten w ostatnim czasie znacznie wzrósł.