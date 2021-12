Przerażeni Putinem. Strach Ukraińców znad granicy z Rosją

Nastroje panujące wśród mieszkańców na ukraińskiej granicy zbadał The Guardian. Dziennikarze rozmawiali z ludźmi, którzy przeżyli piekło w 2014 i 2015 roku. W centrum Marinki doszło do bezpośredniego ostrzału artyleryjskiego, co spowodowało ciężkie straty cywilne i wojskowe.