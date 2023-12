Zmiana podejścia policji do polityków. "Jak mieli się czuć zwykli obywatele?"

- To była jedna z cegiełek, która zaważyła, że wizerunek policji jest taki, a nie inny. Ludzie to widzieli i pamiętają. To wpływa na postrzeganie, że w państwie są lepsi i gorsi. Ja idę na policję, składam zawiadomienie o przestępstwie, po miesiącu dostaję umorzenie, albo w ogóle odmawiają wszczęcia, a polityk u władzy czy osoba z koneksjami jest inaczej traktowana przez organy ścigania. Robi się dla niego wszystko, albo nawet i więcej niż to wynika z zadań. No to jak mieli się czuć zwykli obywatele? Jak gorszy sort - uważa Marek Dyjasz.