Dlaczego Macierewicz wciąż ma ochronę? MON zabrało głos

Prezes PiS po spotkaniu relacjonował, że jedna z przyjętych uchwał dotyczyła decyzji szefa MON o likwidacji podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. - Wiadomo, że ta komisja, która już przedstawiła raport; konkluzje są jasne - zamach, niewątpliwie zorganizowany z inicjatywy Putina, to coś co można by potraktować jako prezent dla Putina - mówił lider PiS.